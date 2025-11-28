Svolta storica la Nasa torna sulla Luna e a bordo c’è un italiano | di chi si tratta
Si sta parlando della Missione Artemis con l’inizio previsto ad aprile del 2026 e nell’allunaggio per la prima volta tre europei, uno è dell’Italia Una decisione storica. Riparte in tutto e per tutto la missione della Nasa per la Luna. Si chiama Artemis e oltre un equipaggio americano è previsto che ci siano tre europei a bordo, uno di questi arriverà dall’Italia. Una svolta incredibile per un astronauta che arriva direttamente dal Belpaese e potrà fare quello che fece Armostrong, ovvero passeggiare sulla Luna. (Ansa Foto) Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
