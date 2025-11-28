Svimez Confeuro | Numeri preoccupanti | Meridione ancora al palo

Rapporto Svimez, Tiso: Accogliamo con favore i dati contenuti nel Rapporto Svimez 2025 relativi all'occupazione nel Mezzogiorno. Ma non si tratta di una inversione di rotta. "Accogliamo con favore – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro – i dati contenuti nel Rapporto Svimez 2025 relativi all'occupazione nel Mezzogiorno. Si tratta di un trend positivo, che tuttavia non può essere letto come un segnale di reale inversione di rotta." "Questa crescita, infatti, è strettamente legata ai fondi del PNRR e agli sgravi contributivi delle ZES, strumenti straordinari che non possono sostituire una strategia di sviluppo stabile e di lungo periodo.

