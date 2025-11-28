svelato il significato del titolo di quella puntata di stranger things 5 ora cambia tutto

Quando Netflix ha rivelato il titolo del primo episodio di Stranger Things 5, The Crawl (che in italiano è stato reso come La Trappola), i fan hanno iniziato a speculare. La mente corre subito alle creature mostruose che hanno popolato Hawkins nelle stagioni precedenti. I Demogorgoni che strisciano nell’oscurità, i ratti infetti, le masse viscide del Mind Flayer. Ma la verità è molto diversa, e paradossalmente molto più interessante. Il crawl non è un mostro è la missione segreta che tiene insieme gli eroi di Hawkins da diciotto mesi. Il primo episodio della quinta e ultima stagione ci riporta a una Hawkins irriconoscibile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

