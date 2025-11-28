Suzuki già al lavoro | si allena a due settimane dall’intervento

Parmatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passati appena quindici giorni dall’operazione allo scafoide, ma Zion Suzuki non ha perso tempo: è già tornato in palestra, al Japan Institute of Sports Sciences (JISS) l'istituto giapponese dedicato alla ricerca, alla preparazione atletica e alla riabilitazione degli sportivi, dove ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

suzuki gi224 lavoro allenaSuzuki già al lavoro: si allena a due settimane dall’intervento - Sono passati appena quindici giorni dall’operazione allo scafoide, ma Zion Suzuki non ha perso tempo: è già tornato in palestra, al Japan Institute of Sports Sciences (JISS) l'istituto giapponese dedi ... parmatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Suzuki Gi224 Lavoro Allena