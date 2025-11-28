Il mondo dei supereroi si prepara a un confronto epico all’interno del universo DC, con un torneo che promette scontri senza precedenti tra alcuni dei personaggi più potenti e iconici. La sfida tra Superman e Captain Atom si presenta come uno degli incontri più attesi, con dettagli che rivelano le loro capacità e le sfide che dovranno affrontare. Di seguito, un’analisi approfondita di questa battaglia imminente, delle precedenti sconfitte e delle implicazioni che potrebbe avere per l’intero universo DC. l’inizio della battaglia tra superman e captain atom in dc k.o.. un confronto tra il “determinato” superman e il nucleare captain atom. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Superman affronta di capitano atom il più forte eroe dc