Sunderland–Bournemouth | sfida da Europa al Stadium of Light
Sunderland e Bournemouth si ritrovano di fronte in Premier League in un incrocio tutt’altro che banale: le due squadre sono appaiate in classifica nella parte alta della graduatoria e si giocano punti pesanti in chiave corsa alle coppe europee. Per i Black Cats è anche una partita dal forte valore simbolico: si tratta del primo confronto di campionato contro i Cherries dal 2017, quando proprio una vittoria di Bournemouth al Stadium of Light sancì la retrocessione di Sunderland dalla massima serie. Sunderland: neopromossa con ambizioni europee. La stagione del Sunderland, tornato in Premier League dopo la promozione, sta superando le aspettative. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Nella 13ª giornata di Premier League, allo Stadium of Light il Sunderland fa valere ancora una volta il fattore campo e vince per 3-2 in rimonta contro un Bournemouth che ha gettato al vento un'occasione importante, la rete decisiva è stata, dopo quell... Vai su X
Gimenez: c'è il Sunderland. L'offerta https://milanworld.net/threads/gimenez-ce-il-sunderland-lofferta.156313 #Milan #Gimenez #Sunderland #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
Stadio, la grande sfida degli Europei. Firenze e il Franchi si candidano: "Ci sono tutti i presupposti" - E restando all’interno della metafora calcistica, il risultato per ora è a favore. Segnala lanazione.it
Europa e Conference League, Allianz Stadium candidato per ospitare le finali 2028 e 2029 - L’Allianz Stadium di Torino, stadio che ospita le partite interne della Juventus, è uno dei candidati per le finali di Europa e Conference League 2028 e 2029. Come scrive gianlucadimarzio.com
Europa e Conference League, Juventus Stadium candidato a ospitare le finali 2028 e 2029 - Torino con lo Juventus Stadium è candidata ad ospitare le finali di Europa League e Conference League del 2028 e 2029. repubblica.it scrive