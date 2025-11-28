Sunderland–Bournemouth | sfida da Europa al Stadium of Light

Sunderland e Bournemouth si ritrovano di fronte in Premier League in un incrocio tutt'altro che banale: le due squadre sono appaiate in classifica nella parte alta della graduatoria e si giocano punti pesanti in chiave corsa alle coppe europee. Per i Black Cats è anche una partita dal forte valore simbolico: si tratta del primo confronto di campionato contro i Cherries dal 2017, quando proprio una vittoria di Bournemouth al Stadium of Light sancì la retrocessione di Sunderland dalla massima serie. Sunderland: neopromossa con ambizioni europee. La stagione del Sunderland, tornato in Premier League dopo la promozione, sta superando le aspettative.

