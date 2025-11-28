Summonte Comune chiuso dopo le scosse | petizione dei cittadini

Tempo di lettura: 2 minuti Sig. Sindaco, con l’ordinanza n. 32 del 31 ottobre scorso, abbiamo appreso, con molta sorpresa, che è stato disposto lo sgombero del Municipio e della Scuola perché danneggiati fortemente dagli eventi sismici del 24 e 25. Le facciamo notare che la “particolare violenza” del sisma sembrerebbe aver colpito solo Summonte, concentrandosi esclusivamente negli edifici del Comune e della Scuola, considerando che non c’è stato alcun danno, di tale rilevanza, in altri comuni dell’Irpinia collocati anche più vicino all’epicentro del terremoto. La verifica da Lei disposta, quindi, solo alla sede del Comune e alla Scuola non sembrerebbe essere motivata da alcuna particolare evidente necessità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

