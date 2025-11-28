Summonte Comune chiuso dopo le scosse | petizione dei cittadini
Tempo di lettura: 2 minuti Sig. Sindaco, con l’ordinanza n. 32 del 31 ottobre scorso, abbiamo appreso, con molta sorpresa, che è stato disposto lo sgombero del Municipio e della Scuola perché danneggiati fortemente dagli eventi sismici del 24 e 25. Le facciamo notare che la “particolare violenza” del sisma sembrerebbe aver colpito solo Summonte, concentrandosi esclusivamente negli edifici del Comune e della Scuola, considerando che non c’è stato alcun danno, di tale rilevanza, in altri comuni dell’Irpinia collocati anche più vicino all’epicentro del terremoto. La verifica da Lei disposta, quindi, solo alla sede del Comune e alla Scuola non sembrerebbe essere motivata da alcuna particolare evidente necessità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
𝗔𝗩𝗩𝗜𝗦𝗢 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘: 𝗔𝗹𝗹𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗲𝘁𝗲 𝗙𝗼𝗴𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗮 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗼𝗻𝘁𝗲! Il Comune di Summonte informa la cittadinanza che sono stati completati i lavori del collettore fognario lungo Via Starze II, Via Ponte Barrecchia, Via Nazionale - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto ad #avellino, chiude la sede del #comune di #summonte: dichiarata l'inagibilità Vai su X