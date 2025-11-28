Sull' astensionismo alle elezioni pesa l' invecchiamento in Abruzzo over 65 saliti al 26% | ecco lo studio

Sul fronte dell'astensionismo alle elezioni, la principale motivazione della disaffezione al voto "è il disinteresse, che spesso sfocia nello sconforto, per la politica. A ciò si aggiunge l’accresciuta mobilità, per cui tanti cittadini sono molto lontani dai propri seggi elettorali nei giorni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Rosy Bindi sulla mancanza di una leadership nel centrosinistra e sull'astensionismo a livelli sempre più alti. Per Bindi l'Esecutivo di Giorgia Meloni mira a travalicare i limiti imposti dalla Costituzione. Puoi rivedere 'intervento completo di Rosy Bindi al link in bio - facebook.com Vai su Facebook

"Sull'astensionismo alle elezioni pesa l'invecchiamento, in Abruzzo over 65 saliti al 26%": ecco lo studio - Se c’è chi sceglie di non votare, c’è anche chi non può proprio scegliere" ... Lo riporta ilpescara.it

Il peso dell'invecchiamento della popolazione e del tasso di invalidità sull'astensionismo alle elezioni - A tracciare il quadro, utilizzando principalmente dati Istat, Inps, Inail e Censis, è l’Ufficio comunicazione dell’Unsic, sindacato datoriale ramificato in tutta Italia e membro del Cnel ... veronasera.it scrive

Analisi del voto veronese: incoronato Stefani, ma pesa l'astensionismo - La provincia scaligera si conferma roccaforte assoluta per il centrodestra, trainando la Lega e facendo volare anche Forza Italia. Si legge su veronasera.it