Sull' astensionismo alle elezioni pesa l' invecchiamento in Abruzzo over 65 saliti al 26% | ecco lo studio

Ilpescara.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte dell'astensionismo alle elezioni, la principale motivazione della disaffezione al voto "è il disinteresse, che spesso sfocia nello sconforto, per la politica. A ciò si aggiunge l’accresciuta mobilità, per cui tanti cittadini sono molto lontani dai propri seggi elettorali nei giorni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

"Sull'astensionismo alle elezioni pesa l'invecchiamento, in Abruzzo over 65 saliti al 26%": ecco lo studio - Se c’è chi sceglie di non votare, c’è anche chi non può proprio scegliere" ... Lo riporta ilpescara.it

Il peso dell'invecchiamento della popolazione e del tasso di invalidità sull'astensionismo alle elezioni - A tracciare il quadro, utilizzando principalmente dati Istat, Inps, Inail e Censis, è l’Ufficio comunicazione dell’Unsic, sindacato datoriale ramificato in tutta Italia e membro del Cnel ... veronasera.it scrive

sull astensionismo elezioni pesaAnalisi del voto veronese: incoronato Stefani, ma pesa l'astensionismo - La provincia scaligera si conferma roccaforte assoluta per il centrodestra, trainando la Lega e facendo volare anche Forza Italia. Si legge su veronasera.it

Cerca Video su questo argomento: Sull Astensionismo Elezioni Pesa