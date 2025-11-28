SudTirol–Avellino i convocati di Biancolino | tra esclusioni e sorprese

Tempo di lettura: < 1 minuto In vista della trasferta di Bolzano contro il SudTirol, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie BKT, l’ Avellino di Raffaele Biancolino ha diramato la lista dei calciatori convocati. Il tecnico biancoverde recupera tre pedine importanti: Antony Iannarilli, Valerio Crespi e Roberto Insigne, nuovamente a disposizione dopo i rispettivi stop. Nessun reintegro nella lista per gli “esclusi” della volta scorsa: Michele Rigione, Andrea Cagnano e Claudio Manzi; nessun ripensamento da parte del tecnico. Aggregati al gruppo i primavera: Carlo Mellino, Antonio Aloisi e Umberto Volpe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

