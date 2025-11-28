SudTirol–Avellino i convocati di Biancolino | tra esclusioni e sorprese
Tempo di lettura: < 1 minuto In vista della trasferta di Bolzano contro il SudTirol, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie BKT, l’ Avellino di Raffaele Biancolino ha diramato la lista dei calciatori convocati. Il tecnico biancoverde recupera tre pedine importanti: Antony Iannarilli, Valerio Crespi e Roberto Insigne, nuovamente a disposizione dopo i rispettivi stop. Nessun reintegro nella lista per gli “esclusi” della volta scorsa: Michele Rigione, Andrea Cagnano e Claudio Manzi; nessun ripensamento da parte del tecnico. Aggregati al gruppo i primavera: Carlo Mellino, Antonio Aloisi e Umberto Volpe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LabTv. . Contro il Sudtirol l'Avellino, come detto, potrebbe cambiare modulo e uomini. Ad avere nuovamente una chance da titolare potrebbe essere Martin Palumbo che ha fatto bene da subentrante e che è invocato a gran voce dai tifosi - facebook.com Vai su Facebook
Verso #SudtirolAvellino. Sfida inedita in B, nell’unico precedente lupi ko ma felici Vai su X
Avellino-Virtus Entella, i convocati di Biancolino: assente Sounas - Domani sappiamo di affrontare una squadra simile a quella della settimana scorsa, alla Carrarese, una squadra che vuole fare punti come noi ... Segnala tuttomercatoweb.com
Avellino-Spezia, i convocati di Biancolino: prima chiamata per Tutino - Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. tuttomercatoweb.com scrive
Avellino-Reggiana, i convocati di Biancolino: tornano Rigione e Palmiero. Out Panico - Attraverso i propri canali ufficiali l'Avellino ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Raffaele Biancolino per la gara di domani alle ore 12:30 contro la Reggiana per ... Scrive m.tuttomercatoweb.com