Successo per l' evento sulla robotica e Cnc nell' istituto Di Marzio Michetti
Grande successo per l'evento che si è tenuto il 26 novembre scorso nell'istituto Di Marzio Michetti “Porta l’automazione nella tua scuola!” riguardante la robotica e roadshow autunnale Fanuc – Sanoma, aziende leader, rispettivamente, nel settore della robotica a livello mondiale e della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
