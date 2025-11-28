Successi contrastanti per Rangers e Celtic con il Lione che ha segnato sei gol
2025-11-28 00:36:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Scopri tutti i risultati delle partite di Europa League di stasera. L’Europa League è tornata e con essa arrivano 18 partite giovedì sera, tanta azione in cui immergersi! Quella sera erano in campo due squadre della Premier League. L’Aston Villa è stato spaventato dallo Young Boys, ma è riuscito a superare il traguardo, vincendo 2-1. Altrove, il Nottingham Forest ha vinto 3-0 sul Malmö, in una serata in cui i padroni di casa non hanno mai dovuto mollare la presa. Furono coinvolti anche Rangers e Celtic, sebbene avessero fortune alterne. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
