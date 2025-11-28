Subito un cambio di casacca in consiglio regionale | Grimaldi verso il gruppo Avanti Campania
Neppure il tempo di proclamare i vincitori delle elezioni regionali che già si registrano i primi possibili cambi di casacca all’interno del Consiglio. Secondo indiscrezioni, il neo eletto consigliere Massimo Grimaldi avrebbe interrotto i rapporti con la segreteria regionale della Lega, lista con. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Koné è stato costretto al cambio dopo aver subito una brutta botta alla caviglia. Ha continuato a giocare per qualche minuto, ma poi non è riuscito ad andare avanti. Speriamo bene per Manu. Mandiamogli tanti nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
8° | Siamo subito costretti a un cambio tra i pali Skorupski Pessina #BolognaNapoli | 0-0 | #WeAreOne Vai su X
Cambi casacca e dimissioni in aula consiliare - Nel consiglio comunale di Crema, nuovi cambiamenti politici: consiglieri passano da una lista all'altra, creando tensioni sia nella maggioranza che nell'opposizione. Come scrive ilgiorno.it
cambio di casacca - Silvio Pittori lascia la sua lista civica e approda nella Lega: fonda un nuovo gruppo consiliare di opposizione in consiglio comunale "felice di farlo: condivido la linea politica indicata dal ... Segnala lanazione.it
Oristano, rivoluzione in Consiglio tra cambi di casacca e autosospensioni - Seduta all’insegna delle novità per il Consiglio comunale di Oristano, ripreso dopo la pausa estiva nella nuova sala consiliare allestita tra le mura del Teatro San Martino. Lo riporta unionesarda.it