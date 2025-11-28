Subito un cambio di casacca in consiglio regionale | Grimaldi verso il gruppo Avanti Campania

Casertanews.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Neppure il tempo di proclamare i vincitori delle elezioni regionali che già si registrano i primi possibili cambi di casacca all’interno del Consiglio. Secondo indiscrezioni, il neo eletto consigliere Massimo Grimaldi avrebbe interrotto i rapporti con la segreteria regionale della Lega, lista con. 🔗 Leggi su Casertanews.it

