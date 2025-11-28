Subisce il furto della bici a Castrocaro la vede a Forlì usata da ragazzo e prova invano l' inseguimento La vittima lancia un appello

Furto di una bicicletta in un'area coperta dal sistema di videosorveglianza, con tanto di inseguimento non a buon fine del presunto ladro. E' quanto accaduto nella prima serata di giovedì, poco dopo le 17,30, a Castrocaro. La vittima è una persona invalida con problemi di deambulazione, che usava.

