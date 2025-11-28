Su Testori qualcuno straparla | o è Agosti o è Gnoli

Straparlando. “Visconti utilizzò i romanzi di Testori, nel cinema con Rocco e i suoi fratelli e a teatro con L’Adalgisa ”, fa dire Antonio Gnoli allo storico dell’arte Giovanni Agosti, dialogando con lui nell’imperdibile serie d’interviste Straparlando che esce su Robinson, settimanale culturale della Repubblica. In questo caso, però, non si capisce chi dei due stia straparlando, se Agosti mentre narra o Gnoli mentre riferisce. L’Adalgisa è una raccolta di racconti scritti da Carlo Emilio Gadda. Testori firmò invece L’Arialda, una tragedia popolare che, quando fu messa in scena, ebbe guai infiniti con la censura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

