A tutti coloro, politici o giornalisti, che ogni giorno esaltano le virtù del mondo occidentale e i valori della libertà d’impresa che vi sono garantite do un consiglio. Non perdetevi venerdì 28 novembre sera sulle rete Focus in seconda serata un bel documentario di Antonio Nasso. Si intitola L’82° vittima. Di chi si tratta? Come è noto, le vittime della cosiddetta strage di Ustica sono state, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, 81. La numero 82 è Aldo Davanzali o se preferite la sua società, l’ Itavia, oppure la libertà d’impresa. I fatti sono noti. Un aereo dell’Itavia compagnia privata di Aldo Davanzali, che sta conquistando uno spazio nel mercato delle rotte aeree, cade una sera di fine giugno del 1980 nel mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Su Focus Tv un documentario imperdibile sulla vittima collaterale della strage di Ustica