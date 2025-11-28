Troppo facile piangere sul latte versato. L’errore commesso undici anni fa dall’allora governo Renzi, che aprì le porte di Cassa depositi e prestiti a alla Cina, vendendo per 2,1 miliardi il 35% di Cdp Reti, vale a dire la testa e il cuore delle reti strategiche italiane (gas ed elettricità su tutte), si continua a pagare. Un’operazione, datata luglio 2014, allora mascherata come espressione del libero mercato e della necessità di imbarcare un investitore di peso, prontamente denunciata da questo giornale, anche e non solo attraverso una sequela di approfondimenti che portarono a un dibattito. Ma il corso degli eventi non cambiò. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Su Cdp Reti il danno è stato fatto, Roma ora neutralizzi la Cina con il golden power. La versione di Sapelli