Su Atreju Schlein è caduta nel trappolone di Giorgia Meloni
di Enzo Boldi Piccola premessa: in Italia non c’è un bipartitismo e, dunque, quando si parla di “confronti” tra leader politici non bisognerebbe ragionare come fossimo negli Stati Uniti. Detto ciò, quanto accaduto nelle ultime 48 ore è l’emblema di come, a livello comunicativo, Giorgia Meloni (e chi la consiglia) sia una spanna avanti a Elly Schlein. Il tema è, ovviamente, quello dell’invito inoltrato dagli organizzatori di Atreju (Fratelli d’Italia) alla Segretaria del Partito Democratico. Quest’ultima, a sua volta, ha rilanciato – in modo più che legittimo – vincolando la sua presenza alla manifestazione a un confronto diretto sul palco con Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
