Stupro a Tor Tre Teste corteo di protesta degli attivisti nel parco | Basta abbandono

Romatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una “passeggiata rumorosa” verso il parco di Tor Tre Teste contro “stupri, abbandoni e sgombero”. A lanciare la protesta, nell’area verde che è stata, ancora una volta, teatro di uno stupro, lo scorso 25 ottobre, è il Quarticciolo ribelle.Già poche ore dopo la diffusione della notizia della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

stupro tor tre testeStupro nel parco di Tor Tre Teste, caccia al quarto uomo. I residenti: “Viviamo nel degrado” - Tre arresti per la violenza del 25 ottobre, un complice ancora in fuga. Lo riporta rainews.it

stupro tor tre testeStupro Tor Tre Teste, si cerca un altro uomo. Il più feroce - I 3 fermati sono stati probabilmente coinvolti nella rapina ma hanno raccontato che a compiere la violenza sessuale sarebbe stato un quarto uomo ... Riporta rainews.it

stupro tor tre testeStupro a Tor Tre Teste, continua la caccia al violentatore. Blitz 'nero' nel parco: "Responsabilità politiche. Remigrazione" - Solo due mesi prima, nello stesso parco, una donna di sessant'anni era stata aggredita e violentata all'alba ... Segnala romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Stupro Tor Tre Teste