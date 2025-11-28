Studente con pistola giocattolo a scuola minaccia tutti | La madre del ragazzo arrestata
Momenti di paura questa mattina in una scuola media, dove un alunno di prima si è presentato con una pistola poi risultata giocattolo, scatenando il panico tra studenti e personale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
