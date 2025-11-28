Striscia La Notizia rilancia in prime time Rai contrattacca | è guerra totale negli ascolti
Il ritorno di Striscia La Notizia a gennaio con Iacchetti e Greggio. Mediaset lancia il ‘guanto di sfida’ per il 2026 televisivo che rischia di trasformarsi in un campo di battaglia vero. E lo fa riportando in prima serata da gennaio, per cinque puntate speciali, la storica coppia Ezio Greggio – Enzo Iacchetti, colonne portanti di Striscia La Notizia. Il tg satirico creato da Antonio Ricci torna così al centro della strategia del Biscione, con un prodotto che si promette “inedito ma fedele ai suoi codici originari”, pur essendo al 37° anno di programmazione. L’obiettivo è chiaro: presidiare il prime time e minare il dominio Rai in una fase delicatissima dell’anno, quella che precede Sanremo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
