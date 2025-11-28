Striscia La Notizia rilancia in prime time Rai contrattacca | è guerra totale negli ascolti

Notizieaudaci.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno di Striscia La Notizia a gennaio con Iacchetti e Greggio. Mediaset lancia il ‘guanto di sfida’ per il 2026 televisivo che rischia di trasformarsi in un campo di battaglia vero. E lo fa riportando in prima serata da gennaio, per cinque puntate speciali, la storica coppia Ezio Greggio – Enzo Iacchetti, colonne portanti di Striscia La Notizia. Il tg satirico creato da Antonio Ricci torna così al centro della strategia del Biscione, con un prodotto che si promette “inedito ma fedele ai suoi codici originari”, pur essendo al 37° anno di programmazione. L’obiettivo è chiaro: presidiare il prime time e minare il dominio Rai in una fase delicatissima dell’anno, quella che precede Sanremo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

striscia la notizia rilancia in prime time rai contrattacca 232 guerra totale negli ascolti

© Notizieaudaci.it - Striscia La Notizia rilancia in prime time, Rai contrattacca: è guerra totale negli ascolti

Altre letture consigliate

striscia notizia rilancia primeStriscia la Notizia torna in prima serata da gennaio 2026: ora è ufficiale - Striscia la Notizia sbarca in prima serata su Canale 5 a gennaio con cinque speciali condotti da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ... Scrive fanpage.it

striscia notizia rilancia primeStriscia la notizia torna in tv, a gennaio e in prima serata: l’annuncio di Mediaset - Dopo una lunga pausa che ha favorito La Ruota della Fortuna, Striscia la Notizia approda in prima serata: cinque speciali con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti per rilanciare il programma di Antonio ... Secondo dilei.it

striscia notizia rilancia primeStriscia la Notizia torna a gennaio con 5 puntate speciali in prime time, al bancone Greggio e Iacchetti - Striscia la Notizia torna in onda a gennaio con nuove puntate speciali in prima serata: in access prime time resta La Ruota della Fortuna ... Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Striscia Notizia Rilancia Prime