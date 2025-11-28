Striscia la Notizia Max Laudadio e Stefania Petyx lasciano il programma

Max Laudadio e Stefania Petyx lasciano Striscia la Notizia. I due storici inviati del programma hanno deciso di voltare pagina, dedicandosi a nuovi progetti e abbandonando lo show di Antonio Ricci. La scelta è stata annunciata sui social da entrambi e nella stessa giornata. Max Laudadio e Stefania Petyx, addio a Striscia la Notizia. Sul suo profilo Instagram, Max Laudadio ha pubblicato un post in cui si congeda da Striscia la Notizia, svelando di voler lasciare spazio a nuove avventure professionali. “Oggi chiudo una pagina importante della mia vita – ha scritto -. Dopo tanti anni, lascio Striscia la Notizia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Striscia la Notizia, Max Laudadio e Stefania Petyx lasciano il programma

