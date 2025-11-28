Striscia la notizia | Max Laudadio e Stefania Petyx dicono addio al programma

Dopo 20 anni di collaborazione, Stefania Petyx e Max Laudadio hanno deciso di lasciare Striscia la notizia, proprio ora che ne era stato annunciato il ritorno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Striscia la notizia: Max Laudadio e Stefania Petyx dicono addio al programma

“È arrivato il momento di iniziare una nuova fase” Dopo anni di inchieste, viaggi, storie difficili e sorrisi condivisi con milioni di spettatori, Max Laudadio e Stefania Petyx lasciano Striscia la Notizia. - facebook.com Vai su Facebook

#Televisione - "Striscia la Notizia" torna… in prima serata Vai su X

Max Laudadio e Stefania Petyx lasciano Striscia La Notizia: “È il momento di iniziare una nuova fase” - Max Laudadio e Stefania Petyx, due storici inviati di Striscia La Notizia, hanno annunciato l'addio al programma dopo diversi anni ... Si legge su fanpage.it

Max Laudadio: «Il mio viaggio con Striscia la Notizia finisce qui. È il momento di fare un passo nuovo» - Il saluto prima di una nuova avventura: «Ho incontrato persone straordinarie, ho raccontato storie che mi hanno cambiato e ho cercato, ogni giorno, di essere utile a chi non aveva voce» ... Lo riporta varesenoi.it

Max Laudadio annuncia l’addio a Striscia la Notizia: “È stato un viaggio intenso” - L’inviato dà l’addio al programma dopo anni di storie, inchieste e impegno civile. Si legge su varesenews.it