La rivoluzione di gennaio: Striscia passa in prime time. Sarà una Striscia la Notizia completamente ripensata quella che debutterà a gennaio 2026. La storica collocazione nell’ access prime time verrà abbandonata – ora occupato dalla Ruota della Fortuna – e il tg satirico di Antonio Ricci approderà in prima serata, con una puntata unica settimanale. Una trasformazione profonda che modificherà anche la struttura del programma: i servizi, anziché essere distribuiti giorno per giorno, verranno concentrati in un unico appuntamento, con un taglio più narrativo, più “show”, più simile – nelle intenzioni – alla versione colorata e rumorosa de Le Iene. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Striscia la Notizia cambia tutto: debutto in prima serata e primi addii eccellenti nel cast storico

