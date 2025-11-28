Striscia la notizia addio a due amati volti del programma | È il momento di iniziare una nuova fase

Da anni fanno parte dell’immaginario del pubblico televisivo, riconoscibili, affidabili, presenti in casi difficili e denunce coraggiose. Ma nelle ultime ore qualcosa ha smosso l’equilibrio di una delle trasmissioni più iconiche della tv italiana: Striscia la notizia. Due figure simbolo hanno infatti deciso di aprire una nuova pagina della propria vita professionale, lasciando dietro di sé un’eredità fatta di inchieste, volti incontrati e storie raccontate. Un annuncio condiviso nella stessa giornata, che ha colto gli spettatori di sorpresa e che apre un capitolo tutto da scoprire. Leggi anche: Mediaset, il colpaccio di Pier Silvio: cosa sta succedendo Max Laudadio: “Chiudo una pagina importante della mia vita”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Striscia la notizia, addio a due amati volti del programma: “È il momento di iniziare una nuova fase”

"È arrivato il momento di iniziare una nuova fase" Dopo anni di inchieste, viaggi, storie difficili e sorrisi condivisi con milioni di spettatori, Max Laudadio e Stefania Petyx lasciano Striscia la Notizia.

