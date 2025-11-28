Stretta di Trump sull’immigrazione | stop ai Paesi del Terzo Mondo ed espulsioni di massa dopo l’attentato di Washington

Nuova stretta di Donald Trump all’immigrazione. “Sospenderò definitivamente l’immigrazione da tutti i Paesi del Terzo Mondo per consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente”, ha dichiarato il presidente americano in un lungo post su Truth. “Porrò fine a tutti i milioni di ammissioni illegali di Biden, comprese quelle firmate dall’Autopen di Sleepy Joe Biden, ed espellerò chiunque non rappresenti un valore per gli Stati Uniti o sia incapace di amare il nostro Paese, porrò fine a tutti i benefici e sussidi federali ai non cittadini del nostro Paese, denaturalizzerò i migranti che minano la tranquillità interna ed espellerò qualsiasi cittadino straniero che rappresenti un onere pubblico, un rischio per la sicurezza o che non sia compatibile con la civiltà occidentale”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Stretta di Trump sull’immigrazione: stop ai Paesi del Terzo Mondo ed espulsioni di massa dopo l’attentato di Washington

