Street Racer Collection Recensione | il ritorno del caos su quattro ruote
Street Racer Collection è una vera esplosione di nostalgia, follia e divertimento puro. Non è solo il ritorno di un gioco storico, è la riscoperta di un’epoca in cui le corse non erano solo questione di velocità, ma di sopravvivenza. In pieno stile anni ’90, Street Racer mescola kart racing, combattimenti corpo a corpo e umorismo irriverente, dando vita a un’esperienza arcade ancora oggi fresca, spassosa e incredibilmente caotica. La raccolta include quattro versioni originali del gioco: SNES, Mega Drive, MS-DOS e Game Boy, ognuna con le sue caratteristiche, con i suoi difetti e con tutto il fascino dell’epoca. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
