Stranger things stagione 5 volume 1 episodio più votato su imdb
La quinta stagione di Stranger Things ha suscitato un andamento di giudizi divergenti, tra apprezzamenti e critiche, con un ritardo di tre anni dall’ultima puntata. Il fenomeno Netflix rappresenta ancora un punto cardine nel panorama dello streaming, generando ricavi superiori a 1 miliardo di dollari. Dopo aver atteso a lungo, i fan hanno accolto con entusiasmo la prima parte della stagione finale, che ha ottenuto un record di valutazioni e visibilità sulla piattaforma. risultati di gradimento e dati di ricezione. il successo della prima parte di stagione finale. Il penultimo episodio, intitolato “Sorcerer”, si distingue come il più valutato di tutta la serie con un punteggio di 9,810 su IMDb. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
STRANGER THINGS - STAGIONE 5 La prima parte della quinta stagione non offre novità e tiene in stallo i protagonisti, impedendogli di avanzare nel Sottosopra. Hawkins, squarciata dai terribili terremoti scatenati da Vecna, è stata riassestata, ma se le strade - facebook.com Vai su Facebook
Sottosopra Stranger Things sta per finire, vuoi vedere che finalmente dimentichiamo gli Anni 80? Di @maxarcidiacono linkiesta.it/2025/11/strang… via @Linkiesta Vai su X
Stranger Things 5, Noah Schnapp commenta quel cliffhanger sconvolgente (SPOILER) - Stranger Things è tornato in streaming con il Volume 1 della quinta stagione conclusosi con un colpo di scena inaspettato, prontamente commentato da Noah Schnapp. comingsoon.it scrive
Stranger Things 5, quando esce la parte 2? - di Stranger Things ha debuttato, ma quando esce la parte 2? Da tvserial.it
Stranger Things - Stagione 5, la prima parte della quinta stagione tiene in stallo i protagonisti, impedendogli di avanzare nel Sottosopra - Hawkins, squarciata dai terribili terremoti scatenati da Vecna, è stata riassestata, ma se le strade e gli edifici sono tornati alla normalità, lo stesso non si può dire del tessuto sociale. Riporta mymovies.it