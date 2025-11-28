La quinta stagione di Stranger Things ha suscitato un andamento di giudizi divergenti, tra apprezzamenti e critiche, con un ritardo di tre anni dall’ultima puntata. Il fenomeno Netflix rappresenta ancora un punto cardine nel panorama dello streaming, generando ricavi superiori a 1 miliardo di dollari. Dopo aver atteso a lungo, i fan hanno accolto con entusiasmo la prima parte della stagione finale, che ha ottenuto un record di valutazioni e visibilità sulla piattaforma. risultati di gradimento e dati di ricezione. il successo della prima parte di stagione finale. Il penultimo episodio, intitolato “Sorcerer”, si distingue come il più valutato di tutta la serie con un punteggio di 9,810 su IMDb. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Stranger things stagione 5 volume 1 episodio più votato su imdb