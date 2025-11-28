Stranger Things sta per finire vuoi vedere che finalmente dimentichiamo gli Anni 80?

Dieci anni fa, quando i fratelli Matt e Ross Duffer proposero a destra e a manca la storia di Will, un ragazzino che scompare nel nulla e dei suoi tre amici che provano a salvarlo da un mostro terrificante, solo Netflix finì per dar loro ascolto. Erano due trentenni molto nerd con un filmetto e la sceneggiatura di qualche episodio di una serie Fox dall’incerta fortuna nel curriculum. Pochi, davvero pochi, avrebbero scommesso un dollaro sul soggetto un po’ strampalato di Stranger Things (e cara grazia che lo fece Netflix), imbevuto di tutti i possibili rimandi alla cultura pop degli Anni 80. Il risultato, alla fine, furono otto episodi grondanti nostalgia per i thriller di Stephen King, le cospirazioni di X-Files, gli extraterrestri di Steven Spielberg, spruzzate di Ritorno al futuro e il decisivo ancoraggio all’immaginario di Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo con elfi, stregoni e creature fantastiche che accomuna la loro banda di bambini coraggiosi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

