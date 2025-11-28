Stranger Things 5 svelato il significato segreto di The Crawl | è l’indizio più oscuro di sempre

Stranger Things 5 è stato da poco aggiunto al catalogo di Netflix, e già il titolo del primo episodio, cioè The Crawl, ci dice molto su quello che dobbiamo aspettarci. Un titolo che, a prima vista, sembra quasi innocuo. Ma chiunque mastichi un minimo di cultura nerd sa bene che non è affatto casuale. “ Crawl ” è infatti un termine profondamente legato al mondo dei dungeon crawler, quei giochi – da tavolo o di ruolo – in cui i personaggi esplorano luoghi oscuri, insidiosi e pieni di mostri. E qui arriva il punto, infatti quando mai Stranger Things ha resistito alla tentazione di farci un enorme riferimento nerd? Mai. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

