Stranger Things 5 Noah Schnapp rompe il silenzio su Will | Due anni fa avrei voluto dirlo a tutti!

In Stranger Things 5, Will Byers torna al centro del racconto, assumendo un ruolo emotivamente e narrativamente centrale all’interno del Volume 1, ovvero la prima tranche di episodi, pubblicata da Netflix giovedì 27 novembre. – A ttenzione, seguono spoiler – In un’intervista esclusiva a Variety, il suo interprete, Noah Schnapp, ha discusso la presa di coscienza dei drastici cambiamenti che hanno riguardato il personaggio, ora dotato di nuovi e dirompenti poteri paranormali. “Stavo leggendo il copione sotto la doccia e arrivato alla fine dell’episodio il quarto, ndr ho urlato: ‘Oh mio Dio! Ho i poteri!’”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Stranger Things 5, Noah Schnapp rompe il silenzio su Will: “Due anni fa avrei voluto dirlo a tutti!”

News recenti che potrebbero piacerti

Sottosopra Stranger Things sta per finire, vuoi vedere che finalmente dimentichiamo gli Anni 80? Di @maxarcidiacono linkiesta.it/2025/11/strang… via @Linkiesta Vai su X

Conoscete questa serie? È uscita la quinta e ultima stagione di Stranger Things e ho realizzato un video bellissimo sulla FISICA di STRANGER THINGS! Guardate il video stasera qui https://yt.openinapp.co/4fot3 - facebook.com Vai su Facebook

Noah Schnapp Breaks Down Will Byers’s Cliff-Hanger in Strangers Things - The actor who has brought Will to life for a decade explains what it all means ... Da msn.com

Stranger Things 5, Noah Schnapp e Millie Bobby Brown svelano come hanno “ringiovanito” Will e Undici - Noah Schnapp e Millie Bobby Brown svelano come hanno “ringiovanito” Will e Undici in Stranger Things 5: “È difficile farli sembrare perfetti” ... Riporta cinematographe.it

Stranger Things 5: i primi quattro episodi sono una bomba di emozioni - Nei primi quattro episodi la storia riparte da Hawkins con un’energia nuova: il Sottosopra si fa più minaccioso, i personaggi più adulti e consapevoli. Da vanityfair.it