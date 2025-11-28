Stranger Things 5 | ecco cosa accade se si chiama il numero di telefono che appare negli episodi

I fan della serie Netflix hanno scoperto che nelle puntate del Volume 1 della quinta stagione c'è un numero telefonico che funziona realmente. I primi episodi della stagione 5 di Stranger Things contengono un curioso easter egg. Nella prima puntata appare infatti un numero telefono e gli spettatori hanno scoperto che funziona realmente, condividendo online la propria scoperta. Non proseguite con la lettura se non volete, la notizia contiene degli spoiler! L'easter egg nel primo episodio Nell'episodio intitolato Capitolo Uno: La missione la storia di Stranger Things riprende circa 18 mesi dopo la conclusione della quarta stagione, mostrando la città di Hawkins in quarantena e sotto il controllo dei militari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things 5: ecco cosa accade se si chiama il numero di telefono che appare negli episodi

