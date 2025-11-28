Storica svolta per le persone sordocieche | approvato il Ddl Semplificazioni-bis pari diritti senza discriminazioni
Un passo storico per le persone sordocieche. A pochi giorni dalla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Parlamento approva in via definitiva il Ddl Semplificazioni-bis, segnando un traguardo fondamentale per le persone sordocieche. La normativa estende il riconoscimento della sordocecità, garantendo pari diritti senza discriminazioni tra chi sviluppa la disabilità in età differenti. Secondo la Lega del Filo d’Oro, questo risultato rappresenta il culmine di decenni di impegno a favore del pieno riconoscimento dei diritti di chi non vede e non sente, nonché delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
