Storica svolta per le persone sordocieche | approvato il Ddl Semplificazioni-bis pari diritti senza discriminazioni

Notizieaudaci.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un passo storico per le persone sordocieche. A pochi giorni dalla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Parlamento approva in via definitiva il Ddl Semplificazioni-bis, segnando un traguardo fondamentale per le persone sordocieche. La normativa estende il riconoscimento della sordocecità, garantendo pari diritti senza discriminazioni tra chi sviluppa la disabilità in età differenti. Secondo la Lega del Filo d’Oro, questo risultato rappresenta il culmine di decenni di impegno a favore del pieno riconoscimento dei diritti di chi non vede e non sente, nonché delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

storica svolta per le persone sordocieche approvato il ddl semplificazioni bis pari diritti senza discriminazioni

© Notizieaudaci.it - Storica svolta per le persone sordocieche: approvato il Ddl Semplificazioni-bis, pari diritti senza discriminazioni

Argomenti simili trattati di recente

Disabilità, esteso riconoscimento sordocecità, Lega Filo d’oro: “Traguardo storico” - A pochi giorni dalla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, arriva una svolta decisiva per le persone sordocieche: approvato in via definitiva il Ddl Semplificazioni- Come scrive padovanews.it

storica svolta persone sordociechePersone sordocieche, approvato il DDL che riconosce formalmente questa disabilità unica e specifica - Una svolta decisiva: non più discriminazioni tra persone con stesse condizioni sviluppate in età differenti. Si legge su repubblica.it

storica svolta persone sordociecheFDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «DDL SEMPLIFICAZIONE. LEONARDI (FDI): SVOLTA IN FAVORE DI PERSONE SORDOCIECHE» - "Il governo Meloni compie un passo importante per tutelare i diritti delle persone con sordocecità. Secondo agenziagiornalisticaopinione.it

Cerca Video su questo argomento: Storica Svolta Persone Sordocieche