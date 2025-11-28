Storia della Citroen DS21 della Londra-Messico 1970
Storia della vettura ufficiale dell’equipaggio Neyret-Terramorsi, che dovette fermarsi in Bolivia per un guasto al motore, tornata al suo antico splendore e diventata oggetto di collezione. Nel mondo del collezionismo automobilistico, ci sono pezzi rari e poi ci sono veri e propri tesori unici. La Citroën DS che Car & Classic sta mettendo all’asta fino . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
