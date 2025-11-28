Storia del montone | quando l’utility diventa desiderio
Life&People.it Ci sono capi che non si limitano a tornare: riemergono come se avessero aspettato il momento giusto per essere letti di nuovo. Il montone appartiene a quei capi sartoriali con memoria lunga, nati per una funzione precisa e poi trasformati, stagione dopo stagione, in simboli mutevoli del gusto. Parlare della storia del montone oggi significa attraversare un percorso che parte dalla necessità — di proteggersi dal freddo con un materiale unico per calore e resistenza — e arriva al desiderio contemporaneo di eleganza tattile, avvolgente, quasi archetipica, che la moda ha riscoperto con convinzione. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
