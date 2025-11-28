Storace asfalta Schlein e ironizza citando Renato Zero | Il triangolo no non l' avevo considerato
Francesco Storace non risparmia Elly. L'autorevole giornalista, attraverso un post su X, asfalta chi si candida a diventare la leader dei progressisti. "Meloni - scrive - sfida Schlein ad Atreju, invitando anche Conte. Due politici di sinistra contro la leader del centrodestra. Coraggiosa. E Conte risponde presente anche per giocarsi la leadership del campo largo (o stretto, si fa per dire). Schlein spiazzata e scappa."Il triangolo no, non l'avevo considerato". Una citazione, dunque, al ritornello della storica canzone di Renato Zero che mai, come in questa occasione, può ritenersi appropriato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
