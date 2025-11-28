Stop al noleggio A Casirate le luminarie sono… partecipate

A Casirate le luminarie natalizie non si noleggiano più. Il motivo? È sia economico che sociale: da un lato consente di ridurre le spese legate all’affitto di luci e addobbi trasformando la spesa in un investimento e, dall’altro, permette di coinvolgere le varie realtà in un progetto condiviso. “Si tratta – spiega il sindaco Mario Donadoni – di una scelta che abbiamo messo in campo a partire dallo scorso anno che prevede, nel dettaglio, di investire la cifra che avremmo speso nei noleggi per acquistare delle luminarie professionali da installare in punti strategici del paese dove, tra l’altro, possono rimanere montate in modo da poter essere utilizzate anche in altre occasioni”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it