Stipendi e pensioni Pistoia maglia nera di tutta la Toscana Occorre intervenire

Pistoia, 28 novembre 2025 – La provincia di Pistoia si attesta come il fanalino di coda della Toscana per quanto riguarda la qualità del lavoro, gli stipendi e, di conseguenza, le pensioni. È l’allarmante quadro emerso dal Rendiconto sociale provinciale 2024 dell’Inps, presentato ieri a Pistoia presso l’auditorium dell’Antico Palazzo dei Vescovi. All’incontro hanno partecipato figure di spicco come il presidente nazionale del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps, Roberto Ghiselli, il presidente del Comitato Inps di Pistoia, Marcello Cappellini, e la direttrice della sede provinciale Inps di Pistoia, Raffaella Buonsanto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stipendi e pensioni, Pistoia maglia nera di tutta la Toscana. “Occorre intervenire”

