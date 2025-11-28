Stellantis grana Canada In gioco danni miliardari

Maxi grana Oltreoceano per Stellantis con possibili impatti economici importanti. La tensione con il governo canadese è altissima dopo che il gruppo guidato da Antonio Filosa ha deciso di trasferire nell'Illinois la produzione della nuova Jeep Compass, inizialmente prevista in Ontario, a Brampton. Scelta che ha spiazzato il Canada che si era già esposto finanziariamente allo scopo di assicurarsi la gigafactory NextStar, frutto della joint venture tra Stellantis e Lg Energy Solutions. L'impianto per la produzione di batterie è stato programmato a Windsor, nell'Ontario, Stato separato dal Michigan dal fiume Detroit. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stellantis, grana Canada. In gioco danni miliardari

