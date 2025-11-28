Steakhouse Migliori d' Italia | premiata la preferita di Zucchero a Verona

La scena gastronomica veronese conquista un nuovo, scintillante riconoscimento a livello nazionale, e lo fa nel campo dove il palato esige rigore e passione: quello della carne. Nella nuova Guida 2026 di BraciamiAncora, che premia i 50 migliori ristoranti dove mangiare una bistecca in Italia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

