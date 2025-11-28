Stati generali salute Lazio Rocca | Lavoro tavoli continuerà a testa bassa per risposte a cittadini – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2025 “Il lavoro dei tavoli degli Stati generali della salute della regione Lazio non finisce oggi, ma continuerà a testa bassa per dare risposte ai cittadini. È stato un lavoro straordinario. Ho sentito parole di soddisfazione dalle associazioni dei pazienti, dagli operatori che hanno partecipato ai tavoli e dalle associazioni di categoria”. Lo ha affermato il presidente della regione Lazio Francesco Rocca in occasione del secondo e ultimo giorno degli Stati Generali della salute del Lazio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

