Sabato 29 novembre scatterà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: alle ore 13.15 si terrà la staffetta 4×6 km femminile, con l’Italia che sarà protagonista con il rientro di Lisa Vittozzi. L’ Italia schiererà un quartetto inedito, se non nelle atlete almeno nell’ ordine di gara: Dorothea Wierer in apertura, Michela Carrara in seconda frazione, Lisa Vittozzi nel terzo segmento ed Hannah Auchentaller in chiusura. La diretta tv della staffetta 4×6 km femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist staffetta femminile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, il quartetto dell’Italia