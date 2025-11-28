Startlist gigante maschile Copper Mountain 2025 | orario tv programma pettorali degli italiani

Oggi venerdì 28 novembre si disputa il gigante maschile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il massimo circuito internazionale itinerante prosegue la propria avventura negli USA: dopo il superG di ieri, spazio a una gara avvincente tra le porte larghe, la seconda in questa specialità dopo l’apertura di Soelden. Appuntamento alle ore 18.00 per la prima manche e alle ore 21.00 per la seconda. Il grande favorito della vigilia sarà come sempre lo svizzero Marco Odermatt, che un mese fa aveva dettato legge a Soelden. Si butteranno nella mischia anche lo sloveno Zan Kranjec, gli austriaci Stefan Brennsteiner e Marco Schwarz, i norvegesi Atle Lie McGrath ed Henrik Kristoffersen, gli altri elvetici Loic Meillard e Thomas Tumler, il brasiliano Lucas Braathen Pinheiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

