Starnger Things | Vecna è ispirato a un famoso personaggio cinematografico degli anni ’80 e no non è Freddy Krueger
Per due stagioni consecutive, Vecna ha terrorizzato Hawkins con una brutalità che non si era mai vista in Stranger Things. Introdotto nella quarta stagione come un killer spietato capace di uccidere attraverso visioni raccapriccianti e poteri telecunetici devastanti, il personaggio interpretato da Jamie Campbell Bower si è rapidamente imposto come il villain più inquietante dell’intera serie. Ma da dove nasce davvero questa creatura mostruosa? L’attore ha finalmente rivelato la fonte d’ispirazione principale, e non è quella che molti fan immaginavano. In una recente intervista con ScreenRant, Bower ha confermato che Vecna non deve quasi nulla a Freddy Krueger di Nightmare, come molti avevano ipotizzato per via dell’estetica ustionata e della capacità di manipolare le menti delle vittime. 🔗 Leggi su Screenworld.it
