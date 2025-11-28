Star Wars | Starfighter Shawn Levy svela un importante cambiamento al film con Ryan Gosling

Il regista ha spiegato che, rispetto alla prima versione della storia, sono state effettuate delle modifiche che l'hanno migliorata. Shawn Levy ha condiviso un interessante aggiornamento sul film Star Wars: Starfighter, che avrà come protagonista Ryan Gosling. Il progetto, secondo quanto dichiarato dal regista in un episodio del podcast condotto da Kevin McCarthy, ha subito delle importanti modifiche, soprattutto per quanto riguarda il terzo atto. Un importante cambiamento al film Parlando del prossimo progetto della saga stellare, Shawn Levy ha dichiarato che una delle sue idee iniziali per Star Wars: Starfighter è stata radicalmente modificata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Star Wars: Starfighter, Shawn Levy svela un importante cambiamento al film con Ryan Gosling

Altre letture consigliate

I 10 migliori cattivi di Star Wars di tutti i tempi classificati da ComicBook! 10. Dedra Meero 9. Jabba the Hutt 8. Gran Inquisitore 7. Moff Gideon 6. Asajj Ventress 5. Darth Maul 4. Generale Grievous 3. Thrawn 2. Imperatore Palpatine 1. Darth Vader - facebook.com Vai su Facebook

La colonna sonora di Star Wars: Starfighter non cita John Williams, ecco chi l'ha realizzata - Il regista Shawn Levy ha detto che la colonna sonora di Star Wars: Starfighter non citerà i brani di John Williams, e ha rivelato chi è stato a realizzarla. Segnala multiplayer.it

Star Wars: Starfighter, Shawn Levy svela il compositore: “Sono scioccato” - Shawn Levy sta modellando il suo ingresso nell’universo di Star Wars con un passo che profuma di tradizione: affidare la musica a un compositore capace di ... Da cinematographe.it

Star Wars: Starfighter, Thomas Newman firmerà la colonna sonora - Scopri perché Shawn Levy ha scelto Thomas Newman come compositore di Star Wars: Starfighter e cosa aspettarsi dalla nuova colonna sonora. Segnala cinefilos.it