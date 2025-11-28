Star wars starfighter compositore confermato da shawn levy

Il prossimo progetto cinematografico di Shawn Levy, Star Wars: Starfighter, si avvicina alla fase di realizzazione, attirando l’attenzione degli appassionati di science fiction e dei fan della saga galattica. Tra le novità di rilievo, la collaborazione con uno dei compositori più influenti di Hollywood, Thomas Newman, che verrà incaricato di creare la colonna sonora di questo nuovo capitolo. Questo articolo approfondisce i dettagli relativi alla lavorazione del film, l’approccio musicale scelto dal regista e le aspettative per l’uscita cinematografica prevista per il 28 maggio 2027. la scelta del compositore: Thomas Newman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Star wars starfighter compositore confermato da shawn levy

