Star di hollywood attaccata dai troll risponde con umorismo brillante
la risposta di donna d’errico alle critiche sui social media. In un contesto caratterizzato da continue discussioni riguardo all’utilizzo dei social network e alla rappresentazione del proprio corpo, Donna D’Errico, ex volto noto della series televisiva Baywatch, si distingue per la sua posizione ferma e decisa. A 57 anni, la D’Errico ha scelto di esprimersi liberamente attraverso foto provocatorie, suscitando spesso reazioni contrastanti. La sua reazione alle opposizioni si manifesta con un chiaro messaggio di autotutela e determinazione, asserendo di non lasciarsi condizionare dalle opinioni altrui e invitando le persone a rispettare la sua libertà di scelta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
