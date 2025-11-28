standing ovation per una dama di ued che asfalta il parterre maschile ernesto se ne va

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato uno scontro tra Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano. Una dama ha spiazzato tutti con una piazzata contro il parterre maschile, mentre Ernesto ha lasciato lo studio dopo il bacio tra Cristiana e Federico. La lite tra Agnese e Federico a Uomini e Donne e la piazzata di una dama. Il triangolo tra Agnese De Pasquale, Federico Mastrostefano e Roberto Priolo a Uomini e Donne ha un po’ stufato i telespettatori. Anche nella puntata di oggi del programma si è parlato della vicenda, cosa che ha esasperato il pubblico. Le cose tra Agnese e Roberto stanno andando a gonfie vele, cosa che Federico non riesce proprio a digerire. 🔗 Leggi su Tutto.tv

