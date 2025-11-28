Stadio Zaccheria verso il completamento i lavori di ammodernamento del settore ospiti | sarà pronto da gennaio

Sono in fase di completamento gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento del settore Curva Nord Ospiti dello Stadio Comunale ‘Pino Zaccheria’. Il progetto, finanziato con fondi Pnrr per oltre 2 milioni di euro, consentirà un importante potenziamento della struttura sportiva cittadina. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

