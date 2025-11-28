Stabili fatturato e investimenti Ma la redditività subisce uno stop
di Giuseppe Savioli e Silvia Gardini Giunta alla sua dodicesima edizione, la classifica Top500 Romagna offre anche quest’anno la fotografia delle performance registrate dalle 500 imprese più grandi operanti sul territorio delle tre province romagnole, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Come sempre, va sottolineato che il focus sulle Top500 porta evidentemente ad escludere dall’analisi i risultati delle imprese di minore dimensione, e con ciò il limite di non rappresentare adeguatamente l’economia di alcuni settori di attività, come ad esempio quello turistico, formato prevalentemente da piccole imprese, spesso con una forma giuridica diversa da quella delle società di capitali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nel Sud Italia quasi 9 imprese su 10 registrano fatturato stabile o in crescita - facebook.com Vai su Facebook
Italia: in 2024 cresce incidenza investimenti digitali su fatturato retail (+3,2% a/a) - Nel 2024 l'incidenza degli investimenti in digitale sul fatturato dei retailer in Italia cresce del 3,2% su base annua (contro il +3,1% del 2023) e il valore delle vendite al dettaglio ... milanofinanza.it scrive
Idrogeno: in 2022 crescono investimenti e fatturato (H2IT/Isp) - Il 65% delle aziende ha chiuso il 2022 con una crescita degli investimenti sul settore. Lo riporta milanofinanza.it