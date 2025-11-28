Sri Lanka l’isola nella morsa delle alluvioni | almeno 56 le vittime
Lo Sri Lanka è sotto assedio del maltempo. Elicotteri, barche della marina e tutte le forze a disposizione sono dispiegate per effettuare le operazioni di soccorso delle persone che nel panico hanno cercato di mettersi in salvo rifugiandosi su alberi, tetti o fuggendo nei villaggi isolati dalle inondazioni. Il bilancio delle disastrose frane e delle . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
